Altınordu, 3 Yılda 6 Técnico Değiştirdi

SON 3 YILDA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Son 3 yılda 6 farklı teknik direktörle çalışan Altınordu, bu alanda gereken bir konu olan istikrarsız bir görüntü sergiliyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu’da teknik direktörler arasında kalıcılık sağlanamıyor. 2012 yılından 2022 yılına kadar geçen süreçte yalnızca Hüseyin Eroğlu ile istikrarlı bir yol izleyen İzmir ekibi, onun ayrılışından sonra bu istikrarı yine yakalayamadı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Eroğlu’nun gitmesinin ardından 3 yıl içinde 6 farklı teknik direktörle çalıştı. Kırmızı-lacivertli takım bu süre zarfında Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal, Hasan Özer, Atilla Küçüktaka, Olcay Şahan ve son olarak Ersan Parlatan ile teknik direktörlük yaptı.

OLCAY ŞAHAN’IN BAŞARISI

Altınordu’da görev yapan 6 teknik direktör arasında en başarılı olan isim, 1.89 puan ortalamasına ulaşan Olcay Şahan oldu. İzmir temsilcisi Gökhan Ünal 0.71 puan, Ufuk Kahraman 0.79, Atilla Küçüktaka 1.16, Hasan Özer 1.20 ve Ersan Parlatan ise 1.46 puan ortalamaları ile çalıştı. Bu durum, Altınordu’nun teknik direktör değişikliklerinin sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Parlatan’ın ardından Namet Ateş ile anlaşarak 7. teknik direktörü takımın başına getirdi.