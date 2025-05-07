Altınordu, Adana 01 FK ile karşılaşacak

MAÇIN DETAYLARI

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off 1. Turu’nda yarın deplasmanda Adana 01 FK ile mücadele ediyor. Normal sezonu 59 puanla 5. sırada tamamlayan Altınordu, Play-Off 1. Tur’da ligi 4. sırada bitiren Adana 01 FK ile Ali Hoşfikirer Stadyumu’nda karşılaşacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacağı kesin. Müsabaka saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Burak Olcar yönetecek. Bu karşılaşma, tek maç usulüne göre oynanacak ve galip gelen takım bir üst tura yükselecek.

SAKATLIK DURUMU

Kırmızı-lacivertli ekipte, orta saha oyuncusu Kaan Baysal’ın sakatlığı ile ilgili durumun maç saatinde netleşeceği söylentileri var. Bu durum, Altınordu’nun maçtaki performansını etkileyebilir ve teknik ekip, olası bir değişiklik için hazırlık yapıyor.

GEÇMİŞ PERFORMANSLAR

İki takım arasında sezon içerisinde yapılan müsabakalarda Altınordu, deplasmandaki karşılaşmayı 2-0’lık bir skorla kazanmıştı. Diğer taraftan, Adana 01 FK da benzer şekilde kendi sahasında oynadığı maçta 2-0’lık galibiyet elde etti. Bu veriler, yarınki mücadelenin ne kadar çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Turu geçecek takım, Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.