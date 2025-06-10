Altınordu, Altay’a Tebrik Mesajı Gönderdi

TEBRİK MESAJLARI VE DOSTLUK VURGUSU

İZMİR’İN köklü spor kulüplerinden Altınordu’nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, 28 Mayıs’ta düzenlenen genel kurulda Altay başkanı olarak görevine başlayan Prof. Dr. Yüksel Gürüz’e b u konuda bir tebrik mesajı iletti. Yazılı olarak yapılan mesajda, “Altınordu FK organizasyonu ve şahsım adına şehrimizin asırlık çınarı Altay’ın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilmeniz dolayısıyla tebriklerimi sunar, görevinizde başarılar dilerim. Dostluk duygularımla, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan” ifadelerine yer verildi.

ALTAY’DAN TEŞEKKÜR

Altay Spor Kulübü, Başkan Yüksel Gürüz’ün göreve gelmesi üzerine Altınordu Kulübü’ne iletilen nazik tebrik mesajı için teşekkür etti. Yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Yüksel Gürüz’ün göreve seçilmesi dolayısıyla ilettikleri nazik tebrik mesajı için dost ve kardeş kulübümüz Altınordu A.Ş. Başkanı ve değerli yönetim kurulu üyelerine içten teşekkürlerimizi sunarız. Türk futboluna değer katan Altınordu Kulübü’nün başarılarının artarak devam etmesini diler, iki köklü camia arasındaki dostluk ve dayanışmanın her zaman süreceğine olan inancımızı vurgulamak isteriz” denildi.

İBRA KONGRESİ İÇİN TOPLANTI DÜZENLENİYOR

Altay Kulübü, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi için yapılacak ibra kongresi öncesinde Altaylı hukukçulara bir çağrı yaptı. Siyah-beyazlıların yarın kulüp tesislerinde bir toplantı yapacağı bildirildi. Açıklamada, “28.05.2025 tarihinde yapılan olağan seçimli genel kuruldaki gündemin 5’inci maddesinde yer alan ve genel kurulca alınan karar gereğince kulübümüze üye olan hukukçuların katılımı ile 11.06.2025 Çarşamba günü saat 17.00’de Gaziemir’de bulunan kulüp binamızda toplantı düzenlenecektir. Söz konusu toplantıya hukuk fakültesi mezunu genel kurul üyelerinin katılmasını rica ederiz” ifadelerine yer verildi.