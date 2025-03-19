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Altınordu, Altay Maçında Galibiyet Arayacak

SON MAÇLARDAKİ PERFORMANS

Altınordu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynadığı son üç karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak galibiyet alamadı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Altınordu, son haftalarda aldığı sonuçlarla düşüş yaşıyor. Üç maçtır galibiyete ulaşamayan kırmızı-lacivertli ekip, Batman Petrolspor ve Beykoz Anadoluspor ile berabere kalırken, Fethiyespor’a deplasmanda mağlup oldu. İzmir ekibi bu süreçte yalnızca 2 puan elde etti ve zirve yarışında geride kalarak hedefini play-off hattından daha yukarı çıkmak olarak belirledi. Şu an 49 puanla 4. sırada yer alan Altınordu, lider Sarıyer’in 14 puan gerisinde bulunuyor.

TEKNİK DİRİKTÖRÜN ÇABALARI

Bu kötü gidişatı sonlandırmak isteyen teknik direktör Ersan Parlatan’ın yoğun bir antrenman programı uyguladığı biliniyor. Altınordu, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirveden iyice uzaklaşmış durumda ve 3 maçlık kazanamama serisini bu hafta sonu İzmir derbisinde oynanacak Altay maçıyla sonlandırmayı hedefliyor. Böylelikle, play-off hakkındaki konumunu koruyup üst sıralarla arasındaki farkı azaltmayı amaçlıyor.

GELECEK MAÇTAKİ BEKLENTİLER

Kırmızı-lacivertli ekipte, Batman Petrolspor maçında soğuk algınlığı geçiren golcü Keni Var ve kart cezası tamamlanacak olan Uğur Çetinkaya’nın maçta tekrar forma giymesi bekleniyor. İzmir derbisi, Altınordu için büyük bir fırsat; bu maç, hem moral bulmak hem de sıralamada yükselmek açısından büyük önem taşıyor.

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