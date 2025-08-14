Altınordu, Berke Özer’in Lille’e Transferine Sevindi

BERKE ÖZER’İN TRANSFERİNDEN BURUK SEVİNÇ

2’nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu’nun Türk futboluna kazandırdığı değerli oyunculardan biri olan Berke Özer’in yeni sezon öncesi Fransa’nın Ligue 1 temsilcisi Lille’e transfer olması, İzmir temsilcisinde karmaşık bir sevinç yarattı. 2018 yılında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe’ye transfer edilen Berke için Altınordu sözleşmeye bir sonraki transferden yüzde 20 pay alma maddesi koymuştu. Ancak kırmızı-lacivertliler, genç kalecinin diğer kulüplere transferlerinden herhangi bir bonservis paylaşımında bulunamadı. Fenerbahçe’de 2018-19 sezonunda yalnızca 1 kupa maçında forma giyen Berke, daha sonra 2 sezon boyunca kiralık olarak Belçika’nın Westerlo takımında mücadele etti. Sarı-lacivertli forma ile 2021-22 sezonunda Süper Lig’de 14, Avrupa Ligi’nde 3 ve Türkiye Kupası’nda 2 maçta boy gösteren kaleci, sezon sonunda sözleşmesi sona erince serbest kaldı ve 4 yıllığına Portekiz ekibi Portimonense’ye transfer oldu. Fenerbahçe, bonservis geliri elde edemediği için Altınordu da bu transferden pay alma fırsatını kaybetti. Berke Özer’in Portekiz’deki deneyimi ise kısa sürdü.

EYÜPSPOR’LA YENİ BİR SAYFA

Portimonense’de yalnızca 2 kupa maçında forma giyen Berke Özer, 2022-23 sezonunun devre arasında 1’inci Lig ekibi Eyüp Spor’a sürpriz bir transferle katıldı. Portimonense ile Eyüp Spor arasında yapılan anlaşmada Fenerbahçe, oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 40 pay alma hakkı kazandı. Eyüp Spor, tecrübeli kaleciyi 2.5 yıllığına kadrosuna katarken, bu oyuncuyu hiç oynatmadan Süper Lig temsilcisi Ümraniye Spor’a kiraladı. Ümraniye formasıyla 5 lig maçına çıkan Berke, 2023-24 sezonunda Eyüp Spor ile 1’inci Lig şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon Eyüp formasıyla Süper Lig’de toplamda 34 maça çıkan 25 yaşındaki milli kaleci en son Lille ile anlaşma sağladı. Eyüp Spor’dan bonuslarıyla birlikte 5 milyon Euro bedelle Fransa’ya giden kaleci Berke Özer’in transferinden pay almayan Fenerbahçe’nin, bir sonraki transferinde yüzde 20 pay elde edeceği konuşuluyor. Bununla birlikte, Altınordu, Berke’nin 23 yaşını geçmesi nedeniyle FIFA’dan yetiştiricilik bedeli alamayacak.

ÖZKAN AKADEMİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Altınordu’da emekliye ayrılıp kulübü camiaya devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımı bıraksa da altyapıda akademi ve futbol okulları çalışmalarıyla yola devam etme kararı almış durumda. Özkan, futbol yöneticiliğini bir virüs gibi tanımlayıp, “Şimdi bu virüsü kalbimizden, aklımızdan ve ruhumuzdan tamamen atma zamanı” diyerek sektörden uzaklaştığını belirtti. Ancak futboldan kopamayan Özkan, “Altınordu Futbol Altyapı Şirketi Müdürler Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi” diyerek bir açıklamada bulundu. İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantının ardından görev dağılımının yapıldığı ifade edildi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın müdürler kurulu başkanı olduğu bildirildi. Kurulda Özkan ve her üyenin şirket hissesi bulunacak, akademi ile spor okullarındaki ticari faaliyetler şirket üzerinden sürdürülecek.

VOLEYBOL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Altınordu Voleybol Yönetimi, futboldaki belirsizlikler üzerine bir basın açıklaması yaptı. Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi’ne yükselen Altınordu’nun yönetimi, “Son günlerde kulübümüz hakkında farklı alanlarda yaşanan gelişmeler, kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Öncelikle çok net ifade ediyoruz: Bu sezon devredilecek veya liglerden çekilecek olan kurum Altınordu Spor Kulübü değildir; söz konusu olan yalnızca Altınordu Futbol A.Ş.’dir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye herkes bilsin ki, kökleri 1923’e dayanan asırlık kulübümüz Altınordu Spor Kulübü sonsuza kadar dimdik ayakta kalacaktır. Altınordu Voleybol tüm hızıyla, hedefleri ve projeleri doğrultusunda kesintisiz olarak yoluna devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.