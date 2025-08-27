Altınordu, Birhan Elibol’u Transfer Etti

SEZONA BAŞLADI

2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonun başlangıcını 1 puanla yapan Altınordu, ilk dış transferini gurbetçi stoper Birhan Elibol’u kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Uzun bir süre antrenmanlarda yer alan Avustralya doğumlu stoperle, 1.93 boyuyla 22 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık bir sözleşme imzalandı. Birhan, North Sunshine Eagles takımından transfer edilmesinin yanı sıra daha önce Avustralya’da Pascoe Vale SC, Hume City FC ve Moreland kulüplerinde de forma giydi.

TRANSFER STRATEJİSİ

Erbaaspor karşılaşması öncesinde 9 gurbetçi futbolcusuyla yollarını ayırma kararı alan Altınordu, bu süreçte geçen sezonki kadrodan toplam 20 futbolcuyla vedalaşmış oldu. İlk takviyesini bu transferle yapan kırmızı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için adımlar atıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen 8 altyapı oyuncusu da takıma geri döndü.

KADRO DURUMU

İzmir temsilcisinin mevcut kadrosunda şu an 18 futbolcu bulunuyor. Altyapısından yetişen ve şu an boşta olan eski oyuncularıyla anlaşma zemini arandığı bilgisi edinildi. Takım yönetimi, kadrosunu güçlendirmek ve yeni oyuncularla devam etmek için çeşitli imkanları değerlendiriyor.