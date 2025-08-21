Altınordu’da Dolmuş, Vinç İşçisini Yaraladı

DOLMUŞUN ÇARPTIĞI VİNÇTE İŞÇİ YARALANDI

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen bir olayda, dolmuşun çarpması sonucu sepetli vincin üzerinde bulunan bir işçi yaralandı. Özel bir şirkette çalışan Emin Elmalı, Şarkiye Mahallesi’nde güvenlik kamerasının bakımı için vincin sepetine çıktı.

ÇARPMA SONRASI YARALANMA

Elmalı, vincin sepetinde iken, sürücüsünün adı ve aracın plakası henüz belirlenemeyen bir dolmuş sepetin bağlı olduğu vincin üzerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Elmalı, dolmuşun üstüne düşerek yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi dolmuşun üzerinden sedye ile alarak Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.