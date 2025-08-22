Altınordu’da Paket Patladı, Avukat Yaralandı

Haberler

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir avukat, elinde taşıdığı paketin patlaması sonucu yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ofisinden çıktıktan sonra yürüyen avukat Muhammed Emre T.’nin elindeki paket, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patladı.

Olayın ardından hemen polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Avukatın el ve yüz bölgesinden yaralandığı belirlendi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Paket içerisinde bataryanın olabileceği düşünülüyor ve konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Kastamonu’da Araçlar Çarpıştı, 2 Yaralı

Kastamonu-Ankara karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı; sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaşarak müdahale etti.
Ukrayna Lideri Zelenskiy, NATO’ya vurgu yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin, Ukrayna'nın deniz güvenliği garantilerine katılma arzusunu ifade ettiğini belirtti.

