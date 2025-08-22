Altınordu’da Paket Patladı, Avukat Yaralandı

AVUKAT YARALANDI

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir avukat, elinde taşıdığı paketin patlaması sonucu yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ofisinden çıktıktan sonra yürüyen avukat Muhammed Emre T.’nin elindeki paket, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patladı.

OLAYA MÜDAHALE

Olayın ardından hemen polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Avukatın el ve yüz bölgesinden yaralandığı belirlendi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Paket içerisinde bataryanın olabileceği düşünülüyor ve konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.