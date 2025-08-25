Altınordu’da Sercan, İlk Golünü Attı

SERCAN DEMİRKIRAN’IN İLK GOLÜ

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’taki sezon açılışında Altınordu, evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Altınordu’nun genç sol kanat oyuncusu Sercan Demirkıran, profesyonel kariyerinde ilk gol sevinci yaşadı. Altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu, maçın 33’üncü dakikasında Uğur’un ara pasında topla buluşarak kaleciyi çalımlayıp takımının öne geçmesini sağladı. Bu an, genç futbolcu için unutulmaz bir deneyim oldu. Sercan, 88’inci dakikada oyun alanını santrfor Akmal’a bıraktı.

GEÇMİŞİ VE TRANSFER SÜRECİ

2023 yılında Altınordu’nun profesyonel takımıyla sözleşme imzalayan Sercan, altyapı takımlarında toplamda 19 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Gebzespor’da 16 maçta forma giyme fırsatı buldu. Altınordu, cumartesi günü deplasmanda İskenderunspor ile karşılaşacak ve bu maçın hazırlıklarına başlamış durumda. İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta transfer yapmadığı için mevcut kadrosundaki gurbetçi oyuncularını da göndermişti.