Altınordu’da Tarihi Mezar Bulundu

YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA TARİHİ MEZAR BULUNTULARI

Ordu’nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen yol çalışmaları sırasında tarihi mezar kalıntılarına ulaşıldı. Altınordu Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, Akkese Mahallesi Bayraktaroğlu Sokak’ta yaklaşık dört ay önce yol genişletme işlemlerine başladığını belirtti. Belediye ekiplerinin dün sürdürdüğü çalışmalarda kepçenin küreğine kiremit parçaları takıldığı ifade edildi ve Ordu Müze Müdürlüğü yetkililerine gerekli bilgi aktarıldığı vurgulandı.

YERİNDE İNCELEME VE KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Açıklamada, arkeologlar ve müze personelinin bölgede detaylı inceleme yaptığı belirtildi. İnceleme sonuçlarına göre, alanda üst kısmı kiremitle kaplı ve Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen en az iki kiremit mezar tespit edildi. Bu gelişmenin ardından bölgede kurtarma kazısı çalışmaları başlatıldı. Arkeologlar eşliğinde devam eden çalışmalarda, mezarlardan birinde insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Elde edilen buluntular incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğü’ne gönderildi.

KAZI ÇALIŞMALARI VE BELEDİYE BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ

Kurtarma kazısına devam edileceği belirtilen açıklamada, mezarların kesin döneminin ve yapısal özelliklerinin arkeolojik değerlendirme sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Tarihi buluntuların keşfi üzerine gerekli duyarlılığı göstererek çalışmaları hemen durdurduklarını belirten Tepe, “Alanda uzman arkeologlar tarafından bilimsel nitelikli kurtarma kazıları yürütülmektedir. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak ve yol çalışmamızı ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yeniden şekillendireceğiz.” şeklinde konuştu.

MAHALLE MUHTARINDAN HEYECANLI YORUM

Akkese Mahallesi Muhtarı Ömer Manav ise, “Mahalleli olarak bizler de heyecanlandık. Belgesel seyreder gibi çalışmaları seyrediyoruz, ne çıkacağını merak ediyoruz.” diyerek halkın duyduğu heyecanı paylaştı.