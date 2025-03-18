Altınordu’dan 18 Mart İçin Anlamlı Jest

ALTINORDU’DAN ANLAMLI BİR ETKİNLİK

Altınordu, 18 Mart tarihi vesilesiyle Çanakkale Cephesi’nde bulunan askerlerin yemek menüsüne sadık kalarak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. TFF 2. Lig Beyaz Grup takımının, 110. yıl dönümünü kutladığı bu günde, takım üyeleri öğle yemeğinde geçmişin izlerini taşıyan yemekleri tercih etti. Menüde yer alan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek, o dönemde askerlerin beslenmesinde önemli bir yer tutuyordu.

OYUNCULAR BAYRAK ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİ

Yemekten sonra, oyuncular Türk bayrağının önünde topluca bir fotoğraf vererek etkinliğe çeşitli bir anlam katmış oldu. Hem duygusal bir anıya sahip çıkılmış oldu, hem de geleneklerin yaşatılması sağlandı. Konuyla ilgili olarak kulüp, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “A Takım futbolcularımızın hazırlıklarını sürdürdüğü ve kamp yaptığı Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi mutfağında bugün, Çanakkale’deki askerlerimizin yediği buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek vardı” ifadelerine yer verildi.