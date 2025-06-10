Altınordu’dan Altay’a tebrik mesajı

ALTINORDU BAŞKANINDAN TEBRİK MESAJI

İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçilen Altay Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz’e tebrik mesajı gönderdi. Özkan, yazılı mesajında, “Altınordu FK organizasyonu ve şahsım adına şehrimizin asırlık çınarı Altay’ın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilmeniz dolayısıyla tebriklerimi sunar, görevinizde başarılar dilerim. Dostluk duygularımla, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan” ifadelerini kullandı.

ALTAY’DAN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüp, Başkan Yüksel Gürüz’ün göreve seçilmesi dolayısıyla Özkan’a iletilen tebrik mesajı için teşekkür etti. Yapılan açıklamada “Altay Spor Kulübü olarak, Başkanımız Sayın Yüksel Gürüz’ün göreve seçilmesi dolayısıyla ilettikleri nazik tebrik mesajı için Dost ve Kardeş Kulübümüz Altınordu A.Ş. Başkanı ve değerli yönetim kurulu üyelerine içten teşekkürlerimizi sunarız. Türk futboluna değer katan Altınordu Kulübü’nün başarılarının artarak devam etmesini diler, iki köklü camia arasındaki dostluk ve dayanışmanın her zaman süreceğine olan inancımızı vurgulamak isteriz.” denildi.

İBRA KONGRESİ İÇİN TOPLANTI YAPILACAK

Altay, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi için yapılacak ibra kongresi öncesi kulüpten Altaylı hukukçulara çağrı yaptı. Siyah-beyazlıların, kulüp tesislerinde yarın bir araya gelerek toplantı yapacağı bildirildi. Açıklamada, “28.05.2025 tarihinde yapılan olağan seçimli genel kuruldaki gündemin 5’inci maddesinde yer alan ve genel kurulca alınan karar gereğince kulübümüze üye olan hukukçuların katılımı ile 11.06.2025 Çarşamba günü saat 17.00’de Gaziemir’de bulunan kulüp binamızda toplantı düzenlenecektir. Söz konusu toplantıya hukuk fakültesi mezunu genel kurul üyelerinin katılmasını rica ederiz.” denildi.