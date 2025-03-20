Altınordu’dan Furkan Yöntem’in Ameliyat Açıklaması

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Altınordu kulübü, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Yöntem’in sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 22. haftada oynanan Altınordu – 24 Erzincanspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Furkan Yöntem’in ameliyat olduğu bilgisi paylaşıldı. Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden 2005 doğumlu oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

OYUNCUMUZA GEÇMİŞ OLSUN

Yetkililer, yaşanan sakatlığın ardından yapılan operasyon hakkında şu açıklamayı yaptı: “Ligde Erzincanspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık geçiren A Takım futbolcularımızdan Furkan Yöntem, sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuza acil şifalar diler; en kısa zamanda Furkan’ın sahalara dönüp hem Altınordu’muzda hem de Milli Takımlarımızda bundan önce olduğu gibi yine başarıyla mücadele edeceğine inanıyoruz.” İfade, oyuncunun durumu hakkında umut verici bir mesaj olarak öne çıkıyor.