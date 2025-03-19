Altınordu Deplasmanda Altay’la Zorlu Derbiye Hazırlanıyor

MAÇIN ÖNEMİ

Altınordu’nun Teknik Direktörü Ersan Parlatan, bu hafta sonu gerçekleşecek olan İzmir derbisi çerçevesinde Altay ile oynayacakları maçı değerlendirdi. Parlatan, “Rakibimiz adına, bizim adımıza da oldukça önemli bir mücadele oynayacağız” şeklinde önemli bir açıklama yaptı. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 22 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek derbide Altay ile karşılaşacak. Parlatan, yapılacak zorlu mücadele hakkında fikirlerini paylaştı.

GALİBİYET HEDEFİ

Parlatan, bu karşılaşmanın her iki takım için kritik bir bol olacağını belirtti. “Rakibimiz adına da bizim adımıza da oldukça önemli bir mücadele oynayacağız. Her iki camianın taraftarları için de önemli bir karşılaşma olacak. Sonuçta bir İzmir derbisi oynayacağız. Burada tabii ki biz galip olarak oradan dönmek istiyoruz” dedi. Parlatan, galibiyet için takımın yüzde yüz performans göstermesi gerektiğini vurguladı, “Ama biz yüzde yüzümüzü sahaya vererek, en iyisini yaparak ancak bunu elde edebiliriz” ifadelerine yer verdi.

PÜF NOKTASI PERFORMANS

Parlatan, Altay’ın durumunun kendileri açısından bir önemi olmadığını belirtti. “Bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Ama bu maçı kazanmak istiyorsak kendi performansımızın yüzde yüzüne ulaşmamız gerektiğini oyuncularıma aktardım” dedi. Altınordu, şu an TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 49 puanla 4. sırada yer alırken, Altay 18 puanla 17. sırada bulunuyor. Kırmızı-lacivertli ekip, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde sürdürmekte.