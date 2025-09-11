Altınordu FK, Adana 01 FK’yı zorluyor

MAÇ HAZIRLIĞI VE HEDEFLER

Altınordu FK Teknik Direktörü Namet Ateş, cumartesi günü deplasmanda Adana 01 FK önünde zor bir maç yapacak olmalarına rağmen puanla dönmeyi hedefliyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu, sezona istediği gibi başlayamadı. İlk üç haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi, hafta sonu deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Namet Ateş, önceki hafta oynadıkları 24 Erzincanspor karşılaşmasının ardından Adana 01 FK ile yapacakları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

GEÇEN HAFTADAN ÇIKARILAN DERSLER

Ateş, “Biz evimizde maçlarımızda hem iyi oynayıp hem de kazanmak istiyoruz. Bütün oyun planlarımız bunun üzerine kurulu. Maçın daha başında bu oyun planımızda uygun pozisyonlar bulmaya başladık. Golü bulma konusunda 13 tane şutumuz var ama golü bulamadık. Tabii ki golü bulmak için ileride çoğaldığınızda, özellikle 5. bölgeyi iyi oynadığımız anlarda pas tercihleri, şut kalitesi bunlar çok önem kazanıyor. Burada kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olmamıza rağmen bu vuruşların net gelmemesinin nedeni biraz tecrübesizlik. Biraz baskı altında o vuruşları yapabilme becerisi devreye giriyor. Maç genel anlamda aslında istediğimiz gibi de gitti. Rakibin pozisyonları vardı ama oyun anlamında bize sıkıntı oluşturduğu bölümler pek olmadı. Biz oyunsal anlamda pek bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Gol yedikten sonra golü bulmak için çok yüklendik, pozisyonlara da girdik fakat golü bulamayınca da 1-0 mağlup olduk. İçeride mağlubiyet yaşamanın bizim için üzüntüsü çok fazla. Bir de oyunu oynayıp oyunu domine edip kazanmaya yakın olan taraf olduğumuz halde bunu skor olarak öne geçirip avantaj sağlayıp galibiyetle kapatmamak bizi çok üzdü. O maçın analizini yaptık ve bitirdik” dedi.

ADANA DEPLASMANININ ZORLUĞU

Adana 01 FK ile deplasmanda oynamanın zorluklarına değinen Ateş, “Adana’da deplasman oynamak her zaman zordur. Bu mevsimlerde daha da zordur. Hem hava şartları hem iklim. Adana 01 FK, sezon biter bitmez iddiasını ortaya koydu ve transferlerini bu yönde yaptı. Adana 01 FK takımı, bu ligde yukarılarda oynayacak. Bir de kendi sahalarında oynayacaklar. Kadro alternatifleri çok fazla. Üçlü oynayabiliyorlar, beşliye dönebiliyorlar, dörtlü oynayabiliyorlar. Orta sahadaki dinamik varyasyonları çok daha farklı. Öndeki santraforların gol becerisi ve tecrübesi daha da farklı. O yüzden bu maç tabii ki bizim için daha zor geçecek. Ama zor maçlara ve zor rakiplere karşı da planlarımız var. Geçen sene Play-off’larda bunu kanıtladık. Bu sene de o planlarımız dahilinde sahaya çıkacağız. Bu planlarımız gerçekleştiğinde bir sonuç alabiliyoruz ve iyi oyun oynayabiliyoruz. O yüzden biz planımıza en iyi şekilde yapıp, en iyi bir şekilde deplasman da olsa oynayıp oradan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.