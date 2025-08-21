Altınordu Futbol Takımı Devrini Alamayacak

ALTINORDU SPOR KULÜBÜ’NDE FUTBOL ŞUBESİ DEVRİ MÜMKÜN OLMADI

ALTINORDU Spor Kulübü Derneği’nin yönetim kurulu, 2’nci Lig Beyaz Grup’ta faaliyet gösteren, Seyit Mehmet Özkan başkanlığındaki profesyonel futbol takımının devir durumu hakkında bir açıklama yaptı. Masa tenisi, jimnastik, briç, bilardo, bocce ve voleybol branşlarıyla ilgilenen kulüp yönetimi, futbol şubesinin devrinin mümkün olamayacağını belirtti. Halim Bezircioğlu yönetimindeki kulüp, “İmkanlar ve şartlar elverseydi, futbol A takımımızı bünyemize katmayı arzulardık. Ancak, Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Sayın Seyit Mehmet Özkan ile yaptığımız görüşmede kendisi futbol takımını devretmeye hazır olduğunu ifade etmesine rağmen, hazırlıksız olduğumuz bu dar zamanda bunun mümkün olamayacağını bildirdik. Ligin başlamasına çok kısa bir süre kala, hem mali açıdan hem de mevcut bütçe koşulları çerçevesinde böyle bir devir işlemini gerçekleştiremiyoruz. Bu nedenle futbol takımını maalesef devir alamayacağımızı kendisine ilettik” şeklinde bilgi verdi.

BAŞKAN OZKAN’IN ANLAYIŞI

Altınordu FK Başkanı Özkan’ın durumu anlayışla karşıladığı aktarıldı. Kulüp yönetimi, “Sayın Özkan, son dönemdeki yatırımcı arayış sürecinde kendisinden destek olmamızı rica etti. Altınordu armasının hizmetkarı olan bizler de elimizden gelen gayreti göstererek yoğun bir mesai harcadık. Gelinen noktada, Altınordu’muza yaptığı katkılarla camiamıza unutulmaz günler yaşatan değerli futbol insanı Sayın Seyit Mehmet Özkan’a Altınordu Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak kamuoyu önünde bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. Kendisi ile gerçekleştirdiği hizmetler asırlık kulübümüzün tarihine altın harflerle yazılmıştır. Cumartesi günü başlayacak ligde futbol A takımımıza üstün başarılar diliyoruz. Bu maçta Altınordulular olarak takımımızı desteklemek üzere tribündeki yerimizi alacağız. Temennimiz her şeyin Altınordumuz için en hayırlısı olmasıdır” mesajı verdi.

ALTINORDU’DA YATIRIMCI ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Ligdeki ilk maçında Erbaaspor’u konuk edecek olan Altınordu FK’da Başkan Seyit Mehmet Özkan, yatırımcı bulamamasına rağmen, altyapıda yeni yapılanmalara gitmişti. Özkan, 13 yıldır kulübün futbol şubesini yönetiyor.

BİLAL DEMİRAĞ’IN TRANSFERİ DURMA NOKTASINDA

Altınordu’da genç stoper Bilal Demirağ’ın Fenerbahçe’ye transferi rafa kaldırıldı. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen 16 yaşındaki savunma oyuncusunun A takımla çalışmalara yeniden başladığı öğrenildi. Genç futbolcu, son olarak U17 Milli Takımı formasıyla geçen hafta İzlanda karşısında görev aldı. Bilal’in transferinin ilerleyen süreçte gerçekleşebileceği ifade ediliyor.