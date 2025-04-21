Altınordu, İskenderunspor ile 2-2 Berabere Kaldı

ALTINORDU PLAY-OFF’A KALDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine iki hafta kala Play-Off’a kalmayı başardı. İzmir temsilcisi, bu sezonun 32. hafta mücadelesinde İskenderunspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Alınan 1 puan, ekip için Play-Off hayalini gerçekleştirdi.

TEKNİK DİREKTÖR NAMET ATEŞ’İN AÇIKLAMALARI

Karşılaşmanın ardından Altınordu’nun yeni teknik direktörü Namet Ateş, oyuncularının sergilediği performansı değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu. Ateş, “Alınan bu sonuçtan dolayı tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım neleri başarabileceğini herkese bir kez daha gösterdi. Bugüne kadar yardımcı antrenör olarak birçok maça çıktım ama profesyonel teknik adam olarak ilk maçıma İskenderun karşısında çıktım. Bir maça çıktığında nasıl olmasını istersin deseler, böyle bir maç olmasını isterdim. Teknik adam olarak kenarda oyuncularıma futbolu öğretemem. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda baktığınızda kenarda beni görebiliyorsanız, bu benim için yeterli. Coşkuyu ve tebriki hak ediyorlar. Yolumuz uzun” şeklinde konuştu.

FUTBOLCULARA İZİN VERİLDİ

İskenderunspor maçının ardından Altınordu futbolcularına iki gün izin verildi. İzmir ekibi, gelecek hafta sonu deplasmanda Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 23 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak.