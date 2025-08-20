Altınordu İç Sahada Torbalı’da Oynayacak

ALTINORDU İÇ SAHA MAÇLARINI TORBALI’DA OYNAYACAK

2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, bu sezon iç saha maçlarını tekrar Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirecek. Sezonun ilk karşılaşmasında cumartesi günü Erbaaspor’u ağırlayacak olan kırmızı-lacivertlilerin, maçlarını kendi tesislerindeki Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynayacağı kesinleşti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELİYOR

Altınordu’nun taraftarlarının bir kısmı, A takımın maçlarını İzmir merkeze 70 kilometre uzaklıktaki bu tesislerde oynamasına karşı çıkıyor. Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A takımın yarışmacı haklarını devretme kararı aldı. Ligin başlamasına kısa bir süre kalırken yatırımcı bulamayan kulüp, stadyum değişikliği yapmadı.

SQUAD DURUMU

Altınordu kadrosunda tedavi süreci devam eden Furkan Yöntem dışında başka bir eksik bulunmuyor.