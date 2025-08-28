Altınordu, İskenderunspor’a konuk olacak

TEKNİK DİREKTÖR ATEŞ’İN AÇIKLAMALARI

2’nci Lig Beyaz Grup’taki ikinci maçında cumartesi günü İskenderunspor’a konuk olacak Altınordu’nun teknik direktörü Namet Ateş, geçtiğimiz hafta İzmir’de 1-1 tamamlanan Erbaaspor karşılaşmasında oyuncularının performansından memnun kaldığını ifade etti. İyi bir oyun sergilediklerini vurgulayan genç teknik adam, “Oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim birinci amacımız oyuncu gelişimi. Oyuncular çok kısa sürede adapte oldular ve uyum sağladılar. Bizi izleyenler, ‘Sahada iyi bir oyun vardı, etkili oyuncular vardı ve skor farklı olabilirdi’ diyorlar.” şeklinde konuştu. Ayrıca, transfer sürecinin devam ettiğine dikkat çekti.

YENİ GURBETÇİLERİN DURUMU

Altınordu, geçen sezonki kadrodan 20 oyuncuyla yollarını ayırarak, sadece gurbetçi stoper Birhan Elibol’u transfer etti ve 17 futbolcuyla mücadele etmeye devam ediyor. Teknik direktör Ateş, İskenderunspor maçıyla ilgili olarak düşüncelerini paylaştı: “Rakip tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. İskenderun takımı her zaman oyun oynamaya çalışan bir takımdır. Bu oyun oynamaya çalışan takımlara karşı da biz de oyun oynamaya çalışan bir takımız. Seyir zevki yüksek olacağını düşünüyorum. Cumaya kadar çalışmalarımıza devam edip ilk deplasmanımıza çıkacağız. Her iki takım için de iyi bir maç olacağını düşünüyorum.” dedi.

ALI ÇIRAK VE ALİ BARAK’IN YENİ KULÜPLERİ

Altınordu’da geçen hafta takımlarını bulmaları için izin verilen 9 gurbetçi futbolcu arasında bulunan stoper Ali Çırak ile sol bek Ali Barak’ın yeni adresleri belli oldu. Geçen sezonun başında transfer edilen Ali Çırak, 3’üncü Lig 3’üncü Grup temsilcisi Orduspor 1967 ile anlaşırken, devre arasında İzmir ekibine katılan Ali Barak ise yine 3’üncü Lig 3’üncü Grup takımı Zonguldakspor FK ile sözleşme imzaladı.

CAN ERBESLER İLE YOL AYRIMI

Altınordu’da Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ile yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2021 yılından bu yana görev alan Erbesler’in, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın kararıyla kulüple vedalaştığı duyuruldu. Erbesler, son olarak Altınordu Futbol Altyapı Şirketi Müdürler Kurulu’nda kurumsal iletişim müdürü olarak görev yapıyor ve şirkette hisse sahibi olmuştu.