Altınordu, Kastamonuspor ile Maç Yapacak

PLAY-OFF MAÇI YARIN OYNANACAK

İzmir’de 2’nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1’inci Tur mücadelesinde, Adana 01 FK’yı seri penaltılarla 5-3 yenerek tur atlayan Altınordu, yarın ikinci turda Kastamonuspor ile ilk maçına ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda saat 16.00’da başlayacak. Müsabakanın bilet fiyatları 250 TL olarak belirlenmiş durumda. Altınordu’da sakatlık sürecinden sonra Adana’da kadroda yer almayan Kaan’ın oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

RÖVANŞ MAÇI VE HÜSRAN

Bu eşleşmenin rövanş maçı 16 Mayıs Cuma günü Kastamonu’da gerçekleştirilecek. Kırmızı-lacivertli ekip, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Altınordu, şu anki sezonda iç sahada mağlubiyet yaşamayan Kastamonuspor’u eleyerek grup finalinde Batman Petrolspor ile karşılaşmak istiyor. Normal sezon boyunca İzmir’de 1-0’lık bir galibiyet alan Altınordu, Kastamonu’da ise 2-0 yenilmişti. Bu eşleşmede Altınordu’nun, hedeflerini devam ettirmek adına önünde önemli bir fırsat bulunuyor.

TARAFTARA DAVET VE STRATEJİ

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, Kastamonuspor ile oynamanın kendi açısından iç sahada çıkacağı ilk maç olacağını belirtti. Daha önce çıktığı maçlar genelde deplasmanda gerçekleşmişti. Ateş, “İlk kez taraftarımızın önünde maça çıkacağız. Taraftarlarımızı da bu maça davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Müsabakanın çift maçlı bir eleme sebebiyle her iki takımın farklı stratejiler izleyeceğini vurgulayan genç teknik adam, “Bu eleme turu iki maçlı, bu nedenle ilk maçın belli bir telafisi olacak gibi görünüyor. İlk maçlarda takımlar genellikle tedbirli oynuyor. Biz, oyunumuzu en iyi şekilde ortaya koymak istiyoruz. Kazanan futbol olsun” açıklamasını yaptı.