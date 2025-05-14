Altınordu, Kastamonuspor’u geçmeyi hedefliyor

ALTINORDU TURUN HESABINI YAPIYOR

Altınordu, 2’nci Lig Play-Off 2’nci Turu rövanş maçında geçen hafta evinde 1-0 mağlup ettiği Kastamonuspor ile cuma günü deplasmanda yeniden karşılaşacak. İlk turda Adana 01 FK’yı seri penaltı atışları ile elemiş olan Kırmızı-lacivertliler, Kastamonuspor engelini aşmak için stratejilerini oluşturdu. İzmir’deki maçı 1-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden Altınordu, beraberlik veya galibiyet halinde bir üst tura geçecek.

RİSKİ ANLAYAN TEKNİK DİREKTÖR

Rakibin tek farklı galibiyetinde ise maç uzayacak. Teknik Direktör Namet Ateş, zor bir mücadeleye hazırlandıklarını ve “İlk maçta oyuncularım yüreklerini ortaya koydu. Güzel bir galibiyet aldık. Devamını getirmeliyiz. Turu geçeceğimize inancımız tam” sözleriyle takımı motive etti. Altınordu, turu geçmesi halinde 68 Aksarayspor-Vanspor maçının galibi ile karşılaşacak.