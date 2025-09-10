Altınordu Keni Var’la Devam Ediyor

ALTINORDU’DA GURBETÇİ FUTBOLCU KENİ VAR KALDI

2’nci Lig Beyaz Grup’ta ilk 3 maçında yalnızca 1 puan toplayarak son sıraya yerleşen Altınordu’da, sezon başlamadan önce kulüp bulması istenen 9 gurbetçi futbolcudan biri olan santrfor Keni Var Uzun’un takımda kalması kararlaştırıldı. İzmir ekibi, ilk 3 haftasında forvetsiz mücadele etmek zorunda kaldı.

KALAN TEK SANTRFOR YEDİK SOYUNDU

Takımda kalan tek santrfor olan Akmal Doğan (17), bu maçlarda yedek olarak oturup sadece bir kez oyuna sonradan dahil oldu. Transfer döneminin bitmesine 2 gün kala, golcü takviyesi sağlanamayınca Keni Var yeniden kadroya alındı. Altınordu formasıyla ilk yılında 27 maçta 5 gol atan Keni, geçtiğimiz sezon 31 karşılaşmada rakip fileleri sadece 2 kez buldu. 1.96 boyundaki forvet oyuncusu, takımında 3’üncü sezonunu geçirecek.

HÜSEYİN BULUT KEÇİÖRENGÜCÜ’NE TRANSFER OLDU

Diğer yandan, geçen sezon 15 gol atan sol kanat oyuncusu Hüseyin Bulut, 1. Lig takımı Keçiörengücü’ne transfer oldu. Bu gelişme, Altınordu için bir başka dikkat çekici ayrıntı oldu.