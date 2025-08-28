Altınordu’nun Hedefi Oyuncu Gelişimi

TEKNİK DİREKTÖR NAMET ATEŞ’İN AÇIKLAMALARI

Altınordu’nun Teknik Direktörü Namet Ateş, oyuncu gelişiminin kulüp için ne kadar önemli olduğunu ifade etti. “Oyuncuların performansından, taktik disipline bağlı kalmalarından kazanmak için ortaya koydukları mücadeleden çok memnunuz. Bu oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu oyunun, oyuncuyu da geliştireceğini düşünüyoruz. Bizim birinci amacımız oyuncu gelişimi” dedi. TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, İskenderunspor maçı öncesi destekçilerine açıklamalarda bulundu. Ligin ilk haftasında 1-1 berabere kalınan Erbaaspor maçına dair değerlendirmelerini ise şöyle yaptı: “Maç öncesi hazırlıklarımız, rakiple ilgili yaptığımız analizler, bizim kendi takımımızdaki beklentilerimiz oyunsal anlamda bize cevap verdi diye düşünüyorum.”

MAÇ ANALİZİ VE PENALTI TARTIŞMALARI

Ateş, Erbaaspor’la oynanan maçta, “Maçın başında yakalamış olduğumuz pozisyon vardı. Arkasından oyunsal anlamda oyunu ele geçirdik. Hem geçişlerde, hem hızlı hücumlarda, hem de geride oyun kurmadan çok başarılı olduğumuz noktalar var. Bu noktaların tabi ki bize skor olarak dönmesi için çok büyük çabaya girdik. Skoru da yakaladık.” dedi. Ayrıca, Erbaaspor’un kazandığı penaltının ihlal içerdiğini ifade eden teknik direktör, “Dönen topu, kaleciden dönen topu eğer kalecinin ayağı çizgideyse, dönen topu tamamlayan oyuncunun erken sahaya dahil olmaması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

GENÇ OYUNCULARIN PERFORMANSI VE OYUN TARZI

Ateş, Erbaaspor karşısında futbolcularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti. “Genç oyuncular sahada olduğu zaman bir belirsizlik doğar. Nasıl bir performans verebilir diye genç oyuncu hangi takımda olursa olsun sahadaysa bir belirsizlik ortaya çıkar.” diyen Ateş, “Biz bu oyuncularla o kadar uzun yıllar çalıştık ki, o oyuncularda ne alabileceğimizi, hangi durumlarda düşebilecekleri iyi tahmin edebiliyoruz.” ifadelerini kullandı. Altınordu’nun, genç oyuncuların farklı formasyonlar üzerinde çalıştığını ve bu durumun takıma büyük bir avantaj sağladığını vurguladı.

İSKENDERUNSPOR MAÇINA HAZIRLIKLAR

Cumartesi günü İskenderunspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Ateş, “Rakip, mevcut kadroları zaten lig oynamış, tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. İskenderun takımı her zaman oyun oynamaya çalışan bir takımdır.” diyerek, maçın seyir zevkinin yüksek olmasını bekliyor. “Cuma’ya kadar çalışmalarımızı devam edip ilk deplasmanımızı gerçekleştireceğiz. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.