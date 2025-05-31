Altınordu’nun Kalecisi Serhat Öztaşdelen Başarılıydı

SEZONUN PARLAYAN YILDIZI

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’ta elenerek 1’inci Lig hayalini erteleyen Altınordu’da, sezonun en dikkat çeken oyuncusu kaleci Serhat Öztaşdelen oldu. İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve sadece 20 yaşında olan milli file bekçisi, bu sezon toplam 37 lig maçında, 5’i Play-Off müsabakası olmak üzere kırmızı-lacivertli takımın kalesini korudu.

U20 Milli Takımı’nda mücadele etmesi nedeniyle sağladığı forma şansı ile yalnızca ilk yarıdaki Karaköprü Belediyespor deplasmanında yer alamayan genç kaleci, diğer tüm lig karşılaşmalarında takımının ilk 11’inde bulunarak gösterdiği performans ile dikkat çekti. Kaleci Serhat, 13 karşılaşmada kalesini gole kapatarak, takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi. Genç eldivenin bu performansı, Süper Lig ekiplerinin de ilgisini çekti. 2023-24 sezonunda 2’nci Lig’de 20 maçta görev aldı.