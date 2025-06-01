Altınordu’nun Keni Var Uzun’u Beklentileri Aşamadı

KENİ VAR UZUN’UN GOL PERFORMANSI

Altınordu’da bu sezon santrfor Keni Var Uzun, sadece 3 kez gol sevinci yaşayabiliyor. Normal sezon boyunca 31 maçta 2 kez rakip kaleye gol atabilen 1.96 boyundaki forvet, Play-Off’ta oynadığı 5 maçta 1 gol daha kaydederek toplamda 3 gole ulaşıyor. Geçtiğimiz sezon 27 maçta 5 gol atan Keni, bu sezon beklentilerin altında bir performans sergiliyor.

FORMASYONDA YERİ VE OYUN ZAMANLARI

Kırmızı-lacivertli formayla 2024-25 sezonunda 36 karşılaşmada sahada kalan Keni Var Uzun, toplamda 1998 dakika oyunda kalıyor ve skora yeterince katkı sağlayamıyor. Oynadığı 36 maçın 21’inde ilk 11’de şans bulurken, 15 kez yedek olarak sahaya çıktı. 25 yaşındaki santrforun hala İzmir temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER GEÇMİŞİ VE GELECEK HAKKINDA

2023 yılında Alman ekibi TuS Bövinghausen’den transfer edilen Keni Var Uzun, Altınordu formasıyla gösterdiği performansa göre geleceği hakkında sorgulamalar yaratıyor. Oyun kariyerini nasıl ilerleteceği merak konusu.