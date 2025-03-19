Altınordu’nun Play-Off Hedefi Sürüyor

MAÇLARDAN ALINAN SONUÇLARIN ETKİSİ

Altınordu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan son 3 maçında 2 kez beraberlik elde ederken, 1 mağlubiyet yaşadı ve bu süreçte galibiyet almayı başaramadı. Kırmızı-lacivertli takım, son haftalarda gösterdiği performansla puan kayıpları yaşarken, Batman Petrolspor ve Beykoz Anadoluspor ile berabere kaldı, Fethiyespor’a ise deplasmanda yenildi. Bu mücadelelerde toplamda sadece 2 puan kazanan İzmir ekibi, zirve yarışından uzaklaştı ve hedefini play-off hattından yukarı çıkmak olarak belirledi.

LİG SIRALAMASINDAKİ DURUM

49 puan ile 4. sırada bulunan Altınordu, lider Sarıyer’in 14 puan gerisinde konumlanıyor. Teknik direktör Ersan Parlatan’ın, takımın kötü gidişatını durdurmak için yoğun bir antrenman programı uyguladığı öğreniliyor. Bu Çalışmalar, takımın performansını artırmak amacıyla sürdürülüyor.

Son haftalarda yaşanan olumsuz sonuçların ardından Altınordu, 3 maçlık galibiyetsiz serisini bu hafta sonu İzmir derbisinde karşılaşacağı Altay ile sona erdirmeyi amaçlıyor. İzmir temsilcisi, play-off hakkını koruyarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertli ekipte, Batman Petrolspor karşılaşmasında soğuk algınlığı geçiren golcü Keni Var ile kart cezası bulunan Uğur Çetinkaya’nın da maçta forma giymesi bekleniyor.