Altınordu, Son 3 Maçta Gol Atamadı

ALTINORDU’DA KAYIPLAR SÜRÜYOR

İzmir temsilcisi Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta üst üste 3 maçı kaybederek galibiyet hasretini devam ettiriyor. Son olarak 31. hafta mücadelesinde Adana 01 FK ile karşılaşan kırmızı-lacivertliler, maçta 2-0’lık yenilgi alarak play-off hattındaki önemli bir rakibine de mağlup oldu.

HEDEFİ VURAMAYAN ATILIM

Altınordu’nun düşüşü giderken, takımın gole de hasret kaldığı gözlemleniyor. Son 3 lig maçında üst üste kayıplar yaşarken, rakip filelere de gol atamadı. Önceki haftada Kastamonuspor’a 2-0 kaybeden İzmir ekibi, Adana 01 FK’ya karşı da benzer bir sonuçla sahadan ayrıldı. Ayrıca, 1461 Trabzon FK karşısında da 1-0’lık mağlubiyet yaşadı. Bu gidişatla, Altınordu bu üç maçta gol atmayı başaramadı.