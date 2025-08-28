Altınordu Teknik Direktörü, Oyuncu Gelişimine Değindi

TEKNİK DİREKTÖR NAMET ATEŞ’TEN AÇIKLAMALAR

Namet Ateş, oyuncu gelişiminin kulüp için çok önemli olduğunu vurguladı. “Oyuncuların performansından, taktik disipline bağlı kalmalarından kazanmak için ortaya koydukları mücadeleden çok memnunuz. Bu oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu oyunun, oyuncuyu da geliştireceğini düşünüyoruz. Bizim birinci amacımız oyuncu gelişimi” ifadelerini kullandı. TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu’nun Teknik Direktörü, İskenderunspor maçı öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ligin ilk haftasında 1-1 berabere kalınan Erbaaspor mücadelesini değerlendiren Ateş, “Maç öncesi hazırlıklarımız, rakiple ilgili yaptığımız analizler, bizim kendi takımımızdaki beklentilerimiz oyunsal anlamda bize cevap verdi diye düşünüyorum” dedi.

MAÇ ANALİZİ VE PENALTI POZİSYONU

Ateş, Erbaaspor maçında yakaladıkları pozisyonların oyunlarını ele geçirmelerine yardımcı olduğunu belirtti. “Hem geçişlerde, hem hızlı hücumlarda, hem de geride oyun kurmadan çok başarılı olduğumuz noktalar var. Bu noktaların tabii ki bize skor olarak dönmesi için çok büyük çabaya girdik. Skoru da yakaladık” şeklinde konuştu. Kalecinin hatalı çıkışı nedeniyle yaşanan penaltı pozisyonuna dair, “Penaltının kullanılmasında özellikle alt liglerde, çünkü VAR sistemi yok, hakemlerin dikkat etmesi gerekiyor” dedi. Bu durumun büyük bir haksızlığa neden olduğunu ifade eden Ateş, “Dört tane oyuncu belirgin bir şekilde ceza sahasının içinde ve bunlardan biri de golü yapan oyuncu” diye ekledi.

OYUNCU PERFORMANSI VE GELİŞİMİ

Ateş, Erbaaspor ile oynanan maçta futbolcuların performanslarından memnun olduğunu belirtti. “Hem oyuncularımızdan memnunuz hem de oyundan memnun kaldık” dedi. Genç oyuncularla çalışmanın getirdiği belirsizlikten bahseden Ateş, “Biz bu oyuncularla o kadar uzun yıllar çalıştık ki, hangi durumlarda desteğe ihtiyaç olabileceklerini iyi tahmin edebiliyoruz” şeklinde ifade etti. Altınordu’nun Öz Kaynak Sistemi sayesinde oyuncuların farklı formasyonları deneyimlediğini vurgularken, “Rakibin belirsizliği nedeniyle oyuncular çok kısa sürede adapte oldular” diye sözlerine devam etti.

İSKENDERUNSPOR MAÇI HAZIRLIĞI

Altınordu’nun cumartesi günü İskenderunspor ile oynayacağı maçı değerlendiren Ateş, “Rakip mevcut kadrolarıyla tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. İskenderun takımı her zaman oyun oynamaya çalışan bir takımdır” dedi. Oyun zevkinin yüksek olacağını düşündüğünü ifade eden Ateş, “Cuma’ya kadar çalışmalarımızı devam edip ilk deplasmanımızı gerçekleştireceğiz. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Her iki takım için de iyi bir maç olacağını düşünüyorum” diyerek açıklamalarını tamamladı.