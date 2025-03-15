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Altınordu, Yarın Batman Petrolspor’u Ağırlayacak

ALTINORDU BATMAN PETROLSPOR’U KONUK EDİYOR

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında yarın zirveyi hedefleyen Batman Petrolspor’u ağırlıyor. İzmir ekibi, 27. haftada karşılaşmayı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda gerçekleştirecek ve mücadele saat 14.00’te başlayacak. Maçın hakemliği Sinop bölgesinden Erdal Yılmaz üstleniyor.

PÜAN DURUMU VE EKİPLERİN GÜÇ DENGESİ

Karşılaşma öncesinde Altınordu 48 puanla 4. sırada yer alıyor. Batman Petrolspor ise 58 puanla 2. basamaktaki yerini koruyor. Altınordu’da, sarı kart cezası bulunan Uğur ile sakatlığı süren Görkem maçta yer alamayacaklar. Hafif sakatlığı olan Mete’nin durumu müsabaka saatinde netleşecekken, cezası sona eren Yusuf’un da şans verilmesi durumunda maça katılabileceği bildiriliyor. Bu sezon ilk devredeki karşılaşmayı Batman Petrolspor 2-1’lik skorla kazanmıştı.

BİLET FİYATLARI

Karşılaşmanın biletleri, 250 TL’den satışa sunuldu.

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