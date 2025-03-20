Haberler

Altınova’da Tersane Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI DETAYLARI

Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, bir işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren Hatsan Tersanesinde gerçekleşen olayda, işçi Hasan Can Mert (25) hareket ettirilen blokların arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olay anında sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. İşçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tahkikat Sürüyor

İş kazasıyla ilgili tahkikat devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Milli Takım Macaristan’ı 3-1 Yendi

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek 18 yıl aradan sonra bir rakibini mağlup etti. Teknik direktör Vincenzo Montella, tarihindeki beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı oldu.
Haberler

2030 Sanayi Stratejisiyle Yeni Teşvikler Geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'nde yeni yatırım teşvik sisteminin başlamasıyla ilgili bilgiler verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.