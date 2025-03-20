Altınova’da Tersane Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI DETAYLARI

Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, bir işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren Hatsan Tersanesinde gerçekleşen olayda, işçi Hasan Can Mert (25) hareket ettirilen blokların arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olay anında sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. İşçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tahkikat Sürüyor

İş kazasıyla ilgili tahkikat devam ediyor.