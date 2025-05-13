Altınova’da Trafik Kilitlendi, Tartışma Yaşandı

ALTINOVA’DA TRAFİK KİLİTLENMESİ

Yalova’nın Altınova ilçesindeki tek araç geçişli alt geçitte, iki sürücünün birbirine yol vermemesi sonucunda trafik durma noktasına geldi. Bu gergin olayda, otomobildeki kadın sürücü ile servis aracındaki yolcular arasında bir tartışma meydana geldi.

SÜRÜCÜLER ARASINDA TARTIŞMA

Altınova ilçesindeki Çavuşçiftliği alt geçidine giren 34 SA 082 plakalı otomobil ile 77 P 4906 plakalı servis minibüsü sürücüleri, birbirlerine yol vermeyince durum kriz haline dönüştü. Bu sırada, tersaneler bölgesinden gelen araçlar, servis aracının arkasında uzun bir kuyruk oluşturdu. Otomobilde bulunan iki kadın ve servis içerisindeki yolcular arasında tartışmalar başladı. Arkasında başka araç olmasına rağmen geçitten geri çıkmayan kadın sürücüyü, olay yerine gelen jandarma ikna etti.

TRAFFİK YENİDEN NORMALE DÖNDÜ

Otomobil sürücüsünün geri çıkmasının ardından, trafik hızla normale döndü. Yaşanan olay anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.