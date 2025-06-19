Altınova Mahallesi’nde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde meydana gelen bir yangın, yaklaşık 30 dönüm buğday ekili alanı küle döndürdü. Olay, yerleşim alanlarının ortasında bulunan tarlada yaşandı. Belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Mahalle sakinlerinin yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, yangın sonrası yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlasının tamamen yanması sonucu çiftçiler büyük bir üzüntü yaşadı.

HASAR VE İNCELEME SÜRECİ

Yangının nedeninin araştırılması için incelemeler başlatıldı. Yangının etkilediği alanın büyüklüğü ve tarlanın tamamen siyah renge bürünmesi, olayın ciddiyetini ortaya koydu. Neyse ki, yangın sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak maddi zarar oldukça büyük oldu.