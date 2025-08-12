Haberler

Altınözü’nde Araç Yangını Söndürüldü

ALTINÖZÜ’NDE ALEVLERİ YÜKSELTEN OLAY

Hatay’ın Altınözü ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 ZE 559 plakalı araç, Çetenli Mahallesi’nde seyrederken alev aldı.

ŞOFÖR ACİL DURUM İHBARI YAPTI

Alevleri fark eden sürücü, aracını güvenli bir yere çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbarın ardından hızlıca bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda otomobilde hasar oluştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir büfeyi soyan Bulgar uyruklu kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlının, tanınmamak için saçını kestirdiği belirtildi.
Haberler

Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktor hesaplarını kullanarak 8 kişiye yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinden uyuşturucu aparatı ve madde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.