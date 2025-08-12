Altınözü’nde Araç Yangını Söndürüldü

ALTINÖZÜ’NDE ALEVLERİ YÜKSELTEN OLAY

Hatay’ın Altınözü ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 ZE 559 plakalı araç, Çetenli Mahallesi’nde seyrederken alev aldı.

ŞOFÖR ACİL DURUM İHBARI YAPTI

Alevleri fark eden sürücü, aracını güvenli bir yere çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbarın ardından hızlıca bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda otomobilde hasar oluştu.