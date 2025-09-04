Altınözü’nde Kaybolan Çanta Sahibine Ulaştırıldı

ALTINÖZÜ’NDE TEMİZLİK YAPARKEN ALTIN VE DÖVİZ BULDU

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir parkta temizlik yapan işçi, içinde altın ve döviz olan bir çanta buldu ve çantayı sahibine teslim etti. Altınözü Belediyesinde çalışan Necmettin Arvuloğlu, 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda temizlik yaptığı sırada çantayı keşfetti. Çantanın içerisinde döviz ve altın bulunduğunu fark eden Arvuloğlu, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri, yaptığı inceleme sonunda çantanında Salih Bostancıoğlu’na ait olduğunu belirledi.

ÇANTANIN İÇERDİKLERİ VE SAHİBİNE TESLİMİ

İçerisinde 62 bin 700 Suudi Arabistan riyali, 4 bin 970 avro, 500 Türk lirası, 18 bin 500 Suriye lirası, 6 bilezik, 2 yüzük, 2 bileklik, 2 çift küpe, kolye ve gram altın bulunan çanta, sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Bostancıoğlu, gösterdiği duyarlı davranış nedeniyle temizlik işçisi Arvuloğlu’na teşekkür etti ve “Çantanın bana ulaştırılmasında yardımcı olan zabıta ekiplerine de minnettarım. Kazancımıza haram katmamaya çalıştık, onun da faydasını gördük. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

İKRAMİYE ÖDÜLÜ AÇIKLAMASI

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Arvuloğlu ile gurur duyduklarını belirterek, “Allah ondan razı olsun, emsalini bol eylesin. Çantanın içindeki piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan altın ve dövizi kısa sürede sahibine ulaştırdık. Böyle ekip arkadaşlarıyla çalışmaktan son derece mutlu ve sevinçliyim. Bu hareketinden ötürü kendisine 1 aylık maaş ikramiyesi verilmesini uygun gördük.” şeklinde konuştu.