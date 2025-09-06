Altınözü’nde Otomobiller Çarpıştı, Yaralılar Var

OTOMOBİL KAZASI HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’ın Altınözü ilçesinde, ters yöne giren bir otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpması sonucu kazaya sebepleri oluştu. Bu kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde D400 karayolu üzerinde, Tepehan ve Altınkaya mahalleleri arasında meydana geldi.

KAZA DETAYLARI

Altınözü istikametinden Antakya yönüne seyir eden A.G. yönetimindeki 31 ALK 617 plakalı otomobil, ters yönden gelen M.Ç. idaresindeki 27 AHY 471 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın gücüyle A.G. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza alanına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR İÇİN MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan M.Ç., A.G., A.G. ve M.G.’yi yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı kaydedildi.