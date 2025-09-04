Haberler

Altınyayla’da Yangın Söndürüldü

ÇIKAN YANGIN HIZLA SÖNDÜRÜLDÜ

Burdur’un Altınyayla ilçesinde, sabah saatlerinde Çırkıcak Dağındaki çalılık alanda yangın gerçekleşti. Yerleşim alanlarından dumanları gören vatandaşlar, durumu bildirdi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesine yönlendirildi.

EKİPLER ZOR KOŞULLARDA MÜDAHALE ETTİ

Arazi şartlarının zorluğuna rağmen, yangın söndürme ekipleri zaman kaybetmeden bölgeye ulaştı. Ekipler, yangının yayılmadan kontrol altına alınmasını sağladı. Olayda, 1 dekarlık çalılık alan ciddi şekilde zarar gördü.

