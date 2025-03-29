Altınyayla’da Yem Karma Makinesi Kazası

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Burdur’un Altınyayla ilçesinde, hayvanlarına yem hazırlayan bir adam, bir anlık dikkatsizlik sonucunda yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti. Olay, Altınyayla ilçesi Çatak köyünde saat 16.00 civarında gerçekleşti.

YARDIM ARAŞTIRMALARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay sırasında hayvanlarına yem hazırlayan Ercan Canyılmaz (45), dalgınlıkla ayağını kaydırarak yem karma makinesine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Canyılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası Canyılmaz’ın cenazesi, otopsi için Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.