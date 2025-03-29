Haberler

Altınyayla’da Yem Karma Makinesi Kazası

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Burdur’un Altınyayla ilçesinde, hayvanlarına yem hazırlayan bir adam, bir anlık dikkatsizlik sonucunda yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti. Olay, Altınyayla ilçesi Çatak köyünde saat 16.00 civarında gerçekleşti.

YARDIM ARAŞTIRMALARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay sırasında hayvanlarına yem hazırlayan Ercan Canyılmaz (45), dalgınlıkla ayağını kaydırarak yem karma makinesine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Canyılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası Canyılmaz’ın cenazesi, otopsi için Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş Galatasaray Maçı İlk 11’ler Açıklandı mı?

Süper Lig'in 29. haftasında büyük derbi öncesi taraftarlar, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11'leri merakla bekliyor. Derbi heyecanı tüm ülkeyi sarhoş etmiş durumda.
Haberler

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi: Saat ve Kadrolar

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olacak Beşiktaş-Galatasaray maçı için ilk 11'ler açıklandı. Karşılaşma, ligin kaderini etkileyebilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.