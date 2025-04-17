Altuğ Gesge, Tallinn’de Gümüş Madalya Kazandı

ESTONYA’DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONA

Estonya’nın başkenti Tallinn’de gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda, Bilecikli genç sporcu Altuğ Gesge, sergilediği etkileyici performansla ikinci olarak turnuvayı tamamladı. Gümüş madalyayı kazanan Gesge, bu başarısıyla Gençler Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti.

ALTUĞ GESGE’NİN ADALETİ VE HEDEFİ

Antrenörü Hanife Yıldız’ın rehberliğinde antrenmanlarına devam eden Altuğ Gesge, disiplinli çalışmaları ve azmiyle yeni başarılar elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı sporcu, ileride düzenlenecek turnuvalarda Türkiye’yi gururla temsil etmeyi hedefliyor.