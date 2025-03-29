Altun’dan Boykot Çağrısına Sert Eleştiri

Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, CHP Genel Başkanı’nın açık hava toplantısında medya kuruluşları ve yerli firmalara yönelik boykot çağrısını sert bir dille eleştirdi. Altun, bu çağrıların ideolojik saplantıları yansıttığını ve siyasal acziyetin bir belirtisi olduğunu dile getirdi.

YERLİ VE MİLLİ MEDYA ÖNEMİ

Altun, yerli ve milli medya kuruluşlarının, binlerce emekçinin alın teriyle faaliyet gösterdiğini belirterek, bu kuruluşa yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu ifade etti. “Batılı medya kuruluşlarına ilgi dilenciliği yapıp ülkesini şikayet eden CHP Genel Başkanı, yerli medya kuruluşlarına kin kusuyor,” şeklinde bir açıklama yaptı.

SİYASETTE BİRLEŞME ANLAYIŞI

Altun, siyasetin toplumu kutuplaştırmak yerine birleştirici bir işlev görmesi gerektiğini vurguladı. “Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi, siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır. Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz,” sözleriyle bu düşüncesini pekiştirdi.