Altun’dan CHP Genel Başkanına Sert Eleştiri

FAHRETTİN ALTUN’DAN SERT ELEŞTİRİ

Fahrettin Altun, sosyal medya aracılığıyla CHP Genel Başkanının açık hava toplantısında medya kuruluşlarına ve milli firmalara yönelik yaptığı boykot çağrılarını kuvvetli bir şekilde eleştirdi. Altun, bu çağrıların ideolojik saplantıları yansıttığını ve siyasal acziyetin bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

YERLİ VE MİLLİ MEDYA VURGUSU

Altun, “Batılı medya kuruluşlarına ilgi dilenciliği yapıp ülkesini şikayet eden CHP Genel Başkanı, yerli medya kuruluşlarına kin kusuyor,” diyerek, binlerce emekçinin alın teriyle faaliyet gösteren yerli ve milli medya kuruluşlarına yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu ifade ediyor.

SİYASET AYRIŞTIRMA DEĞİL, BİRLEŞTİRME SANATIDIR

Altun, siyaset anlayışının toplumu kutuplaştırma değil, birleştirme üzerine kurulması gerektiğini vurguluyor. “Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi, siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır. Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz,” şeklinde konuşarak bu konudaki hassasiyetini dile getiriyor.