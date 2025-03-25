Altun’dan CHP’nin ‘Boykot’ Çağrılarına Tepki

Fahrettin Altun’un Tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformundan bir paylaşım yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “boykot” çağrılarına karşı çıktığını ifade etti. Altun, “Ana muhalefet” liderinin son günlerde gerçekleştirdiği ve yerli ile milli markaları hedef alan sözde “boykot” çağrılarını, ülkenin huzur ortamını bozmaya yönelik başarısız bir siyaset mühendisliği olarak değerlendirdi.

CHP’nin Siyaset Anlayışı

Altun, paylaşımında devamla, “Kendince ekonomiyi baltalama, kendi ideolojik saplantılarına destek olmayanları linçleme amacı taşıyan bu intikam girişimi, neyse ki milletimiz tarafından ciddiye alınmamakta, insanlarımız bu takıntılı düşmanlığa prim vermemektedir” dedi. Ayrıca, CHP’nin bu girişimle birlikte ülke sosyolojisini anlamadığını bir kez daha kanıtladığını, ayrımcılığı ve faşizmi körükleme amacına ulaşamadan başarısız bir performans sergilediğini belirtti.

Medya Üzerine Eleştiriler

Altun, “Bizi görmüyorlar” iddiasıyla TRT ve yerli medya kuruluşlarına yönelik eleştirilerde bulunanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını yayımlamayan muhalif medyaya yönelik sözler sarf ettiğine tanık olmadıklarını dile getirdi. Kendilerine, içsel sorunlarıyla yüzleşmeleri ve nefret söylemine son vermeleri gerektiğini öneren Altun, “Önce biraz normalleşin, önce kendi içinizde büyüttüğünüz kin ve düşmanlıktan kurtulun” şeklinde konuştu. Aksi takdirde, içinde bulunulan durumdan kurtulmanın mümkün olmayacağını ve aziz millet için gerçek bir değer yaratamayacaklarını vurguladı.