Altun’dan CHP’nin Boykot Çağrısına Eleştiri

ALTUN’DAN BOYKOT ÇAĞRIYA CEVAP

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında CHP Genel Başkanı’nın açık hava toplantısında medya kuruluşlarına ve yerli firmalara yaptığı boykot çağrılarını sert bir şekilde eleştiriyor. Altun, bu çağrıların ideolojik saplantıları yansıttığını ve siyasal acziyetin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

YERLİ VE MİLLİ MEDYA ÖNE ÇIKIYOR

Altun, binlerce emekçinin çabasıyla faaliyet gösteren yerli ve milli medya kuruluşlarına yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirtiyor. “Batılı medya kuruluşlarına ilgi dilenciliği yapıp ülkesini şikayet eden CHP Genel Başkanı, yerli medya kuruluşlarına kin kusuyor,” şeklinde açıklamada bulunuyor.

SİYASETİN TEMELİ BİRLEŞTİRME OLMALI

Altun, siyaset anlayışının toplumda kutuplaştırma değil, birleştirme üzerine inşa edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. “Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi, siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır. Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz,” diyerek mesajını sürdürüyor.