Altun’dan CHP’nin Boykot Çağrısına Tepki

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN’UN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP tarafından başlatılan boykot çağrılarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. “Boykot” girişimlerinin halk tarafından engellendiğini belirten Altun, “Son dönemde, millî ve yerli sermayemize yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan sözde ‘boykot’ girişimleri, aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratılmıştır” dedi. Altun, bu kirli kampanyanın Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını hedef aldığını ve doğrudan üretime, istihdama ile toplumsal huzura zarar vermeye yönelik olduğunu ifade etti.

Altun, CHP’nin uzun bir süredir siyasal üretimsizlik krizi yaşadığını ve bunun üstünü örtmek için belediye kaynaklarını israf ettiğini belirtti. “Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik provokatif çağrılarla ‘hayatı durdurma’ gibi sorumsuz bir söylemi gündeme taşımıştır” diyen Altun, bu şekilde halkı yanıltmaya çalıştıklarını vurguladı. CHP yönetiminin sorumluluk almaktan kaçındığını ve “Biz yapmıyoruz, gençler yapıyor; biz sadece destekliyoruz” ifadeleriyle ilkesiz bir tavır sergilediğini belirtti.

Altun, ülkenin birliğine ve dirliğine zarar vermeye çalışan hiçbir odak için başarılı olamayacağını dile getirerek, “Anadolu toprakları, tarih boyunca milletimizin ‘hayatını durdurmak’ isteyen nice ihanet girişimine sahne olmuştur. Ancak bu aziz millet, her seferinde olduğu gibi bugün de dimdik durarak bu çabaları boşa çıkarmıştır” dedi. Ayrıca, “Söz konusu boykot girişimi, siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkasıdır. Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir” ifadelerini ekledi.

Altun, toplumun sağduyu içinde hareket ettiğini ve yerli ile milli firmalara sahip çıktığını vurgulayarak, “Aziz milletimiz, organize kötülük şebekelerine ve onların içerideki aparatlarına bir kez daha ‘yok hükmündesiniz’ demiştir. Birlik ve beraberlik içinde, azimle ve kararlılıkla çalışarak daha güçlü bir Türkiye’ye yürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.