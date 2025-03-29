Altun’dan CHP’ye Boykot Eleştirisi

CHP GENEL BAŞKANINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanının açık hava toplantısında medya kuruluşlarına ve milli firmalara yönelik yaptığı boykot çağrılarını sert bir şekilde eleştiriyor. Altun, bu çağrıların ideolojik saplantıları yansıttığını ve siyasal acziyetin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

YERLİ VE MİLLİ MEDYA VURGUSU

Altun, binlerce emekçinin alın teriyle faaliyet gösteren yerli ve milli medya kuruluşlarına yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirtiyor. “Batılı medya kuruluşlarına ilgi dilenciliği yapıp ülkesini şikayet eden CHP Genel Başkanı, yerli medya kuruluşlarına kin kusuyor,” diyor.

SİYASET BİRLEŞTİRME SANATI OLMALI

Altun, siyaset anlayışının toplumu kutuplaştırma yerine birleştirme üzerine kurulması gerektiğini vurguluyor. “Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi, siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır. Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz,” ifadelerini kullanıyor.