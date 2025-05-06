Altun, Erdoğan’ın Bahçeli’yi Ziyaretini Açıkladı

CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bugün saat 18.00’de bir araya geleceğini duyurdu. Bu ziyaret, iki lider arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İKİ PARTİ ARASINDAKİ İLETİŞİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin gerçekleştireceği bu görüşme, iki partinin iş birliğinin artırılması ve güncel politik meselelerin değerlendirilmesi adına kritik bir önem taşıyor. İki liderin, gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.