Altun, Filistin İçin Programa Katıldı

FAHRETTİN ALTUN’DAN SOMUT TALEPLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Filistin İçin Sessiz Kalma’ programına katıldı. Burada gerçekleştirdiği konuşmasında, “Somut olarak taleplerimiz var. Somut olarak gayretlerimiz var. Bu taleplerin, gayretlerin başında her şeyden önce bir an önce kalıcı ateşkesi sağlamak var. Diğer taraftan insani yardımların bir an önce aksamaksızın, hızlı bir şekilde, koordineli bir şekilde doğrudan bu mazlum Gazzellilere, Filistin halkına ulaştırılması var. Bunun bir an önce sağlanması lazım. Kalıcı barışın sağlanması lazım ve bölgede yaşanan bu savaşın artık ortadan kalkması lazım” dedi.

ULUSLARARASI MAHKEMELERE YARGILAMA TALEBİ

Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 100 gazeteci, İsrail’in insanlık dışı politikalarını protesto etmek amacıyla 24 saat sürecek canlı yayın nöbetinde yer aldı. Programa, Altun’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da katıldı. Altun, “İsrail hükümetinin bu zulmüne aracılık eden bütün aktörlerinin yargılanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Gazze’de yaşanan büyük yıkımlar sonrası, hızlı bir imar sürecinin gerekliliğine dikkat çeken Altun, “Bütün bölge ülkelerinin, uluslararası bir koalisyonun çok güçlü bir şekilde burada barışın sağlanıp, ateşkesin sağlanıp bu bölgeyi ayağa kaldırması lazım. Bizim talebimiz, güçlü bir Filistin devletinin varlık göstermesidir” şeklinde konuştu.

HIZLANAN SOYKIRIM VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra yaşanan saldırıların hızlandığını vurgulayarak, “Gerçekten tarihte görülmemiş boyutlarda katliamlarla karşı karşıya kaldık. Bir soykırım diyoruz. Baktığınız zaman her haliyle büyük bir vahşet. Fakat öte taraftan İsrail, çevreye de saldırıyor, ibadet mekanlarına da saldırıyor” dedi. Ayrıca, “İsrail’in sadece Filistinlileri katletmediğini, hakikati de katlettiğini” belirten Altun, Uluslararası toplumun bu duruma karşı duyarsız kaldığını ifade etti. Altun, “Biz burada mücadele vermeye devam edeceğiz” diye ekledi.

BATILI KAMUOYUNDA ARTAN TEPKİLER

Son olarak, Altun, 7 Ekim’den itibaren İsrail’in Batı dünyasında gerçek yüzünün görünür hale geldiğini dile getirerek, “Artık Batı kamuoyları nezdinde İsrail, ahlaki meşruiyetini tamamen yitirmiştir” dedi. Altun, bu durumun uzun vadede İsrail’i zorlayacağını ve hatta Yahudi toplumu içerisindeki eleştirilerin de arttığını belirtti.