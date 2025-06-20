Altun Gıda, Karya’yı bünyesine kattı

ALTUN GIDA KARYA DOĞAL TARIM’I KATIYOR

Türkiye’nin önde gelen yaş meyve ve sebze ihracatçılarından biri olan Altun Gıda, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık’ı bünyesine kattığını açıkladı. Bu gelişme, sürdürülebilir ve akıllı tarım yatırımlarına yeni bir katkı sağlıyor. Altun Gıda, Karya’nın topraksız ve dijital tarım teknolojisi altyapısını kendi ihracat ağıyla entegre ederek, hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı planlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TECHNOLOJİ

Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, Karya’nın uyguladığı akıllı tarım yöntemlerinin, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti. Bu yatırımla birlikte, domates ihracatında maliyet verimliliği yüksek, teknolojik ve çevre dostu bir yapı elde edildiğini dile getirdi. Anıl Altun, “Tarımda verim, kalite ve sürdürülebilirlik artık birbirinden ayrı düşünülemez. Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık, bu üç alanın kesişiminde duran iyi örneklerden bir tanesi. Jeotermal enerjiyle 12 ay üretim yapılabilen, topraksız tarım sistemiyle birim metrekarede maksimum verim sağlayan bu tesis sayesinde yüksek kaliteli üretimi güçlü ihracat ağımızla buluşturarak, sadece şirketimize değil, Türk tarımına da uzun vadeli değer kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

GELECEK PLANLARI

Bu yatırım, Altun Gıda’nın jeotermal seracılık alanındaki yatırımlarının ilk adımı oldu. Büyüme stratejilerinin ilk parçası olarak, ilerleyen dönemlerde sera kapasitelerini artırmayı hedefliyorlar. Ayrıca, şirketin halka arz için SPK’ya başvurusunu yaptığı bilgisi verildi.