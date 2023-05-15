Altun: Milletimiz gidilecek yolu işaret etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 14 Mayıs seçimlerine değindi ve milletin gidilecek yolu kendi gösterdiğini söyledi.

İletişim Başkanı Altun, “14 Mayıs, bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu” açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin paylaşımında, “14 Mayıs bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu. Milletimiz sözünü söyledi, gidilecek yolu işaret etti. Hayırlı olsun, mübarek olsun, Rabb’imize hamdolsun. Birlikte, bölüşerek, dayanışarak ve huzur içinde büyüyeceğiz, dünyaya örnek olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.