Altun: Türk Milleti Vandallığa İzin Vermeyecek

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN’UN AÇIKLAMALARI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Boykot” terimi altında faşist düşüncelerini yaymaya çalışanların eserleriyle gururlanabileceklerini ancak Türk milletinin bu tür vandalizme asla izin vermeyeceğini ifade etti. Altun, bu kişilerin şiddet, ayrımcılık ve faşist uygulamalara geçit vermeyeceklerini vurguladı.

SÖZDE BOYKOT ÇAĞRILARI

Fahrettin Altun, “Ana muhalefet” partisinin genel başkanının sürekli olarak yaptığı sözde boykot çağrılarının, işletmelere yönelik şiddet eylemlerine dönmesi neticesinde bu çağrıların arkasındaki gerçek amacın anlaşıldığını belirtti. Altun, halkın yerli ve milli şirketlere karşı kışkırtılmasının, Türk toplumuna yakışmayan ve muhalefetle özdeşleşen bir duruma yol açtığını savundu.

VANDALIĞA GEÇİT YOK

Açıklamasında, “Boykot” adı altında faşist fikirlerini yaymaya çalışanların durumunun Türk milletine karşı bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Altun, bu tür uygulamalara karşı dik durulması gerektiğini ifade etti. Türk milletinin bu tip şiddete ve ayrımcılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.