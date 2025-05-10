Altun Urak, özel kıyafetler dikiyor

ÖZEL GİYSİLER DİKME SERÜVENİ

Eskişehir’de 41 yaşındaki Altun Urak, “Rizomelik kondrodisplazi punktata (RCDP) sendromu” ile dünyaya gelen oğlunun ihtiyaçları için özel elbiseler üretmeye başladı. Mahmudiye ilçesinde yaşayan Urak’ın üçüncü çocuğu Muhammed Salih’e, 2013 yılında doğumundan 10 ay sonra RCDP sendromu teşhisi konuldu. Kalbinde üç delikle doğan ve çeşitli operasyonlar geçiren Muhammed, beslenme şekli dolayısıyla standart kıyafetleri kullanmakta zorluk yaşadı. Oğluna uygun giysi bulamayan Urak, evladının ihtiyaçlarına göre özel tasarımlı kıyafetler dikmeye yöneldi.

KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

Dikiş kurslarına katılarak kendini geliştiren Altun Urak, zamanla benzer durumda olan çocuklar için de elbise üretmeye başladı. Pamuklu kumaştan ürettiği “PEG zıbını” adı verilen elbise için Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) patent aldı. Ürünleri satılmaya başlayınca, evinin bir odasını atölyeye çevirerek özel gereksinimli çocukların elbiselerini dikmeye başladı. Altun Urak, “Kendime ait atölyemin olmasını çok isterim,” diye dile getiriyor, ürünlerini yaparken oğlu gibi özel gereksinimli çocuklara olan duyarlılığını da gözler önüne seriyor.

Altun Urak, oğlunun hayatını değiştiren zıbının sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor. “Kumaşları özenle seçiyorum. Oğlum için ilk kez 2021 yılında diktiğim zıbın, hayatımı değiştirdi,” diyor. RCDP sendromlu her çocuğun PEG bölgesinin farklı konumda olduğunu açıklayan Urak, her çocuğa kişiye özel dikim yaptığını aktarıyor. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışında siparişler alarak ürünlerini gönderdiğini, İsviçre ve Almanya’dan da müşterilerinin olduğunu ifade ediyor.

Urak, en büyük desteği çocukları ve eşinden aldığını vurguluyor. Oğlunun bakımını yaparken eğitim hayatına da devam ederek çeşitli kurslardan ustalık belgeleri almayı başardığını belirtiyor. Mahallesinde evine yakın bir atölye açma hayali kuran Urak, “Bir iş yeri kuracak kadar malzemem var ama henüz bunu gerçekleştiremedim,” diyor. Şu an 9 yaşındaki kızının odasında dikiş yaparak, tozlara maruz kaldığını belirtiyor ve özel bir atölye açmanın kendisi için önemli olduğunu vurguluyor.